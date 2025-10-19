بن غفير وسموتريتش يدعوان لاستئناف الحرب وحماس تؤكد التزامها بوقف النار في غزة

وقال القيادي في الحركة عزت الرشق إن "حماس تؤكد التزامها باتفاق وقف النار وتشدد على أن الاحتلال الصهيوني هو من يواصل خرق الاتفاق"، بينما دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير رئيس الوزراء إلى "استئناف القتال في غزة بكامل القوة للقضاء على حماس"، على حد قوله. وكتب سموتريتش عبر منصة "إكس" كلمة واحدة: "الحرب!" في إشارة إلى دعوته لاستئناف العمليات العسكرية.