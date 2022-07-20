برنامج التواصل مع علماء اليمن ينظم ندوة عن خرافة "يوم الغدير"

وتأتي هذه الندوة في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية، ممثلة ببرنامج التواصل مع علماء اليمن في التوعية من خطورة الحوثيين وفكرهم الإرهابي الإيراني، وتعزيز الصمود والاصطفاف الوطني من أجل استعادة كل المناطق اليمنية من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وذلك بحضور جمع من علماء ودعاة اليمن، وشخصيات اجتماعية وإعلامية.