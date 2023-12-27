على خلفية الأوضاع المتأزمة في غزة.. القاهرة تستضيف قمة مصرية أردنية اليوم

تشهد العاصمة المصرية القاهرة اليوم، قمة مصرية أردنية سيعقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني عبدالله الثاني.
وتأتي القمة التي أعلنت عنها الرئاسة المصرية، في الوقت الذي يتوجه فيه وفد من مسؤولي السلطة الفلسطينية إلى القاهرة في الأيام المقبلة؛ لبحث دور مصر في مستقبل قطاع غزة.
وأفاد "مسؤول كبير" في السلطة الفلسطينية، بأن "القناة بين مصر والسلطة الفلسطينية فُتحت بعد أن اقترحت القاهرة خطة من ثلاث مراحل لإنهاء الحرب، تشمل محادثة وطنية فلسطينية برعاية مصر تهدف إلى إنهاء الانقسام بين فتح وحماس".
وحسب التقرير، فقد غادر رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج بالفعل إلى القاهرة لمناقشة تغيير شروط الاقتراح المصري.
وذكرت "وول ستريت جورنال" كما نقلت "روسيا اليوم"، أنها اطلعت على المقترح المصري، ووصفته بأنه "خطة السلام الأكثر شمولًا التي تم تقديمها للطرفين (إسرائيل وحماس) على مدار 11 أسبوعًا من الحرب"؛ مشيرة إلى أن "من المتوقع أن بعض النقاط في الخطة لن تجد قبولًا من الجانبين".
وأوضحت أن "المقترح يدعو لوقف إطلاق نار مبدئي لفترة تصل إلى أسبوعين، للسماح بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، في مقابل الإفراج عن حوالى 140 أسيرًا فلسطينيًّا لدى إسرائيل. ويتبع تلك الخطوة، تشكيل حكومة انتقالية في قطاع غزة والضفة الغربية من قوى فلسطينية متنوعة، من بينها حماس".