على خلفية الأوضاع المتأزمة في غزة.. القاهرة تستضيف قمة مصرية أردنية اليوم

وذكرت "وول ستريت جورنال" كما نقلت "روسيا اليوم"، أنها اطلعت على المقترح المصري، ووصفته بأنه "خطة السلام الأكثر شمولًا التي تم تقديمها للطرفين (إسرائيل وحماس) على مدار 11 أسبوعًا من الحرب"؛ مشيرة إلى أن "من المتوقع أن بعض النقاط في الخطة لن تجد قبولًا من الجانبين".