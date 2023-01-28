قوات الاحتلال تعتقل نحو 400 فلسطيني في أقل من شهر

وأفاد نادي الأسير في بيان، بأن قوات الاحتلال نفّذت خلال الساعات 24 الماضية، حملة اعتقالات في القدس والضفة الغربية، طالت نحو 45 فلسطينيًّا، وأن حملة المداهمات والاعتقالات مستمرة.