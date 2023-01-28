قوات الاحتلال تعتقل نحو 400 فلسطيني في أقل من شهر

وثّق نادي الأسير الفلسطيني، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لنحو 400 فلسطيني في الضفة الغربية، منذ بداية العام الجاري.
وأفاد نادي الأسير في بيان، بأن قوات الاحتلال نفّذت خلال الساعات 24 الماضية، حملة اعتقالات في القدس والضفة الغربية، طالت نحو 45 فلسطينيًّا، وأن حملة المداهمات والاعتقالات مستمرة.
وأشار إلى أن عدد من اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي بلغ نحو 400 فلسطيني منذ بداية العام الجاري بينهم أطفال ونساء.
من جهة أخرى، أصيب فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في القدس المحتلة، وُصفت جراحه بالخطيرة.
وأوضح مركز معلومات "وادي حلوة" في القدس المحتلة، أن قوات الاحتلال تُواصل اقتحام أحياء في البلدة القديمة ومخيم شعفاط، وحوّلتها لثكنة عسكرية، واعتدت على الفلسطينيين؛ مما أسفر عن إصابة عدد منهم بجروح وحالات اختناق.