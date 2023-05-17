محكوم بسجنه 15 عامًا.. الأردن تُسَلّم الإمارات إرهابيًّا مطلوبًا للعدالة

يُذكر أنه وفقًا لقانون الإجراءات الجزائية في دولة الإمارات سيتم إعادة محاكمة خلف الرميثي مرة أخرى؛ وفقًا للنصوص القانونية التي تنص على أنه في حال القبض على متهم صدر بحقه حكم غيابي أو قام بتسليم نفسه، تُعاد محاكمته بذات التهم المنسوبة إليه.