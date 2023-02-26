السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" تتعهدان بخفض التصعيد ومنع المزيد من العنف

ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن السلطة الوطنية الفلسطينية و"إسرائيل" أكدتا التزامهما بخفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف، وذلك خلال اجتماع وفديهما، اليوم (الأحد) في مدينة العقبة في حضور مسؤولين كبار من الأردن ومصر والولايات المتحدة الأمريكية بدعوة من الأردن.