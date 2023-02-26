السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" تتعهدان بخفض التصعيد ومنع المزيد من العنف
ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن السلطة الوطنية الفلسطينية و"إسرائيل" أكدتا التزامهما بخفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف، وذلك خلال اجتماع وفديهما، اليوم (الأحد) في مدينة العقبة في حضور مسؤولين كبار من الأردن ومصر والولايات المتحدة الأمريكية بدعوة من الأردن.
وأضافت "بترا" أن المشاركين في الاجتماع أعلنوا تأكيد الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي التزامهما بجميع الاتفاقات السابقة بينهما، والعمل على تحقيق السلام العادل والدائم.
وبينت أن المشاركين في الاجتماع أجمعوا على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس قولاً وعملاً دون تغيير.
وأوضحت الوكالة أن الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية أكدتا استعدادهما المشترك والتزامهما بالعمل الفوري لوقف الإجراءات أحادية الجانب لمدة 3-6 أشهر، ويشمل ذلك التزاماً إسرائيلياً بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر.
وأشارت إلى أن الأطراف الخمسة اتفقت على الاجتماع مجدداً في مدينة شرم الشيخ المصرية خلال مارس المقبل لتحقيق الأهداف المتفق عليها.