كوريا الشمالية تعتبرها تمهيداً لغزو.. واشنطن وسيول تتعهدان بتعزيز التدريبات العسكرية

أجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ونظيره الكوري الجنوبي ولي جونغ سوب، محادثات في سيول، اليوم (الثلاثاء)، تعهدا خلالها بتعزيز التدريبات العسكرية والتعاون الأمني، في وقت تسعى سيول لتطمينات في مواجهة تهديدات كوريا الشمالية النووية.
واتفق "أوستن"، و"سوب" على توسيع وتعزيز مستوى وحجم التمارين العسكرية المشتركة، في ضوء الاستفزازات المتزايدة من بيونغ يانغ، ومن بينها توغل طائرات مسيرة مؤخراً، وفقاً لـ"فرانس برس".
وسيجري الحليفان الأمنيان تمارين نظرية في فبراير المقبل؛ لتحسين التواصل في مجال خيارات الردع والرد على تهديدات بيونغ يانغ النووية.
وأي تمارين عسكرية أمريكية كورية جنوبية مشتركة ستُغضب بيونغ يانغ، التي تعتبرها مقدمة لغزو وكثيراً ما ردت عليها بتهديدات أو بتدريبات لقواتها.