كوريا الشمالية تعتبرها تمهيداً لغزو.. واشنطن وسيول تتعهدان بتعزيز التدريبات العسكرية

واتفق "أوستن"، و"سوب" على توسيع وتعزيز مستوى وحجم التمارين العسكرية المشتركة، في ضوء الاستفزازات المتزايدة من بيونغ يانغ، ومن بينها توغل طائرات مسيرة مؤخراً، وفقاً لـ"فرانس برس".