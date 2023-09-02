النيجر.. ماكرون يجدّد دعمه للرئيس محمد بازوم ويؤكّد رفض بلاده الاعتراف بالانقلابيين

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، إنه يتحدث يومياً مع رئيس النيجر المعزول محمد بازوم، وجدّد التأكيد على دعم فرنسا للرئيس الذي أطيح به في انقلاب 26 يوليو.