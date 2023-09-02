النيجر.. ماكرون يجدّد دعمه للرئيس محمد بازوم ويؤكّد رفض بلاده الاعتراف بالانقلابيين

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، إنه يتحدث يومياً مع رئيس النيجر المعزول محمد بازوم، وجدّد التأكيد على دعم فرنسا للرئيس الذي أطيح به في انقلاب 26 يوليو.
من جهة أخرى، قال ماكرون: إن الوضع في النيجر مختلف للغاية عمّا يحدث في الغابون.
وأضاف ماكرون "أتحدث كل يوم إلى الرئيس بازوم. نحن ندعمه. ولا نعترف بمَن نفّذوا الانقلاب. وأي قرارات سنتخذها، أيا كانت، ستكون مبنية على تواصلنا مع بازوم".
في المقابل، أدان النظام العسكري الحاكم في النيجر، الجمعة، ما وصفه بـ"التدخل الإضافي" لفرنسا.
وقال المتحدث باسم النظام العقيد أمادو عبدالرحمن، في بيان بثه التلفزيون الوطني، إن "حكومة جمهورية النيجر تابعت باستياء التصريحات التي أدلى بها الإثنين 28 أغسطس 2023 رئيس الجمهورية الفرنسية (...) تمثل هذه التصريحات تدخلاً إضافياً صارخاً في الشؤون الداخلية للنيجر".
وقال ماكرون الإثنين "أدعو دول المنطقة إلى اتباع سياسة مسؤولة"، مذكراً بأن فرنسا تدعم "العمل الدبلوماسي والعسكري" للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).