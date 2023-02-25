العالم

مناوشات بين مقاتلة أمريكية وأخرى صينية فوق بحر الصين الجنوبي

بكين حذّرت المقاتلة من الاقتراب لمجالها الجوي وهدّدت باعتراضها
مناوشات بين مقاتلة أمريكية وأخرى صينية فوق بحر الصين الجنوبي
سبق
سبق

كشفت تقارير إخبارية عن وقوع مناوشات فوق بحر الصين الجنوبي، بين مقاتلة نفاثة صينية من طراز J-11، مسلحة بأربعة صواريخ جو - جو، ومقاتلة أمريكية من طراز P-8؛ حيث مرت فوقها واستقرَّت على بعد بضع مئات من الأقدام من جناح المقاتلة الأمريكية.

وبثّت محطة أرضية عسكرية صينية رسالة تحذير إلى المقاتلة الأمريكية P-8: "هذه هي القوة الجوية لجيش التحرير الشعبي، أنت تقترب من المجال الجوي الصيني، احتفظ بمسافة آمنة وإلا سيتم اعتراضك".

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين قولهم: إن المواجهات مع بكين فوق بحر الصين أصبحت أكثر خطورة.

بحر الصين الجنوبي
مقاتلة نفاثة صينية

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