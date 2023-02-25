مناوشات بين مقاتلة أمريكية وأخرى صينية فوق بحر الصين الجنوبي

كشفت تقارير إخبارية عن وقوع مناوشات فوق بحر الصين الجنوبي، بين مقاتلة نفاثة صينية من طراز J-11، مسلحة بأربعة صواريخ جو - جو، ومقاتلة أمريكية من طراز P-8؛ حيث مرت فوقها واستقرَّت على بعد بضع مئات من الأقدام من جناح المقاتلة الأمريكية.