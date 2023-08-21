"إيكواس" ترفض مقترح المجلس العسكري في النيجر بشأن خطته لفترة انتقالية

وفي التفاصيل، قال عبد الفتاح موسى، مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في المجموعة في مقابلة مع قناة "بي بي سي"، إن الخطة الانتقالية لمدة 3 سنوات في النيجر، "غير مقبولة"، مشيرًا إلى أن هذا المقترح ما هو إلا "ستار دخان" على الحوار والدبلوماسية.