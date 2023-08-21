"إيكواس" ترفض مقترح المجلس العسكري في النيجر بشأن خطته لفترة انتقالية

رفضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) خطة تشكيل حكومة انتقالية في النيجر لمدة 3 سنوات التي اقترحها المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في 26 يوليو.
وفي التفاصيل، قال عبد الفتاح موسى، مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في المجموعة في مقابلة مع قناة "بي بي سي"، إن الخطة الانتقالية لمدة 3 سنوات في النيجر، "غير مقبولة"، مشيرًا إلى أن هذا المقترح ما هو إلا "ستار دخان" على الحوار والدبلوماسية.
وأضاف أنه "كلما أسرع الجيش في إعادة السلطة إلى المدنيين والتركيز على مسؤولياته الأساسية مثل الدفاع عن وحدة أراضي النيجر، كان ذلك أفضل"، وفقًا للعربية نت.
وأعلن رئيس المجلس العسكري في النيجر عبد الرحمن تياني، الأحد، أن الانتقال إلى الحكم المدني في البلاد سيكتمل في مدة أقصاها 3 سنوات.
ومنذ 26 يوليو الماضي، يحتجز "المجلس الوطني لحماية الوطن" بالنيجر الرئيس محمد بازوم وأفرادًا من عائلته بعد عزله عن الحكم وتعليق العمل بالدستور.