طائرات الدرون تعود لتهريب المخدرات على الحدود السورية الأردنية

وتُعد سوريا مصدرًا بارزًا للكبتاغون، وهو أحد أنواع الامفيتامينات المحفّزة، التي تمزج عادة من الامفيتامينات والكافيين ومواد أخرى، منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011، بحسب "فرانس برس".