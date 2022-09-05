من يصدّق؟ رئيسة الحكومة البريطانية الجديدة طالبت بإلغاء الملكية

وقد قدّم عضو حزب الديمقراطيين الليبراليين نيل فوسيت، الذي قاد حملة انتخابية مع "تراس" في التسعينيات، تفسيراً لتقلبات "تراس"، فنقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عنه قوله: "أعتقد بصدق أنها كانت تلعب حسب الجمهور في ذلك الوقت، سواء كانت تتحدث عن إلغاء تجريم المخدرات أو إلغاء النظام الملكي، وأعتقد أيضاً أنها شخص يلعب حسب أي جمهور تتحدث إليه، ولا أعرف حقًا ما إذا كانت تصدق أي شيء تقوله، في ذلك الوقت أو الآن".