الصين تعلن دعم قرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار في غزة

أعلنت الصين اليوم (الإثنين) دعمها لمشروع قرار جديد أمام مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة، بعد أيام على استخدامها حق النقض "الفيتو" مع روسيا خلال التصويت على مشروع قرار أمريكي بهذا الصدد.
ويحاول المجلس التصويت اليوم على نص عمل عليه أعضاء غير دائمين بالمجلس تفاوضوا مع واشنطن في محاولة لتجنب فشل آخر، وفقاً لـ"فرانس برس".
وينص القرار على "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية خلال شهر رمضان، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، والحاجة الملحة إلى حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة".