العالم
روسيا تُدرِج الرئيس الأوكراني على قوائم المطلوبين
بعد أكثر من عامين من الحرب الأوكرانية
أدرجت روسيا، اليوم السبت، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على قوائم المطلوبين لديها؛ وفقًا لإشعار نُشِر اليوم السبت على موقع وزارة الداخلية.
وتَضَمن الإشعار أن "الرئيس الأوكراني مطلوب بموجب مادة من قانون العقوبات"، دون ذكر تفاصيل إضافية؛ بحسب موقع "العربية نت" الإخباري.
ويستهدف المسؤولون الروس بشكل خاص زيلينسكي. وغداة اندلاع الحرب، دعا الرئيس فلاديمير بوتين الجيش الأوكراني للإطاحة به.
وتشمل قائمة المطلوبين من قِبَل موسكو، شخصيات روسية أو أجنبية وخاصة أوكرانية، من بينهم رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس ومسؤولين آخرين من دول البلطيق.
كما أصدرت روسيا أيضًا مذكرة اعتقال بحق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذي أعد العام الماضي مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهم ارتكاب جرائم حرب.