روسيا تُدرِج الرئيس الأوكراني على قوائم المطلوبين

وتشمل قائمة المطلوبين من قِبَل موسكو، شخصيات روسية أو أجنبية وخاصة أوكرانية، من بينهم رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس ومسؤولين آخرين من دول البلطيق.