رئيس الوزراء الفلسطيني: توزيع أسلحة على المستوطنين في الضفة يعدّ "رخصة للقتل"

شدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية على أن الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة والقدس يحتاج لحماية دولية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي المنعقد في باريس حول غزة، والذي دعت إليه فرنسا بمشاركة العديد من دول العالم والمنظمات المعنية؛ لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: "إسرائيل" تنتهك بشكل واضح القانون الدولي الإنساني، وما تقوم به "إسرائيل" ليس حربًا على "حماس" بل على كل الفلسطينيين.
وأضاف: 350 فلسطينيًا قُتِلُوا في الضفة الغربية منذ بداية العام، وإن توزيع أسلحة على المستوطنين في الضفة الغربية يعدّ "رخصة للقتل".
وأردف "أشتية": يجب وقف الحرب حتى يكون هناك معنى للإغاثة الإنسانية، ونحتاج إلى منع احتلال غزة وتهجير سكانها.