وزير الدفاع البريطاني: تصدينا لهجوم حوثي في البحر الأحمر

أعلن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس اليوم، أن القوات البريطانية والأمريكية تصدّت لهجوم حوثي في البحر الأحمر.
وقال شابس في بيان له إن المدمرة البريطانية "إتش إم إس دايموند" تدخلت بإطلاق صواريخ بحرية بعدما اتجهت طائرات من دون طيار نحو السفن التجارية في المنطقة، مضيفًا أن المملكة المتحدة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أرواح الأبرياء والاقتصاد العالمي.
وشدد وزير الدفاع على أن المملكة المتحدة وحلفاءها قد أعلنا سابقاً أن هذه الهجمات غير قانونية وغير مقبولة على الإطلاق، وسيتحمل الحوثيون العواقب في حال استمرارها.
وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت أن القوات الأمريكية والبريطانية أسقطت 18 طائرة مسيّرة مفخّخة، وصاروخين مجنّحين، وصاروخاً بالستياً أطلقه الحوثيون باتّجاه مسارات شحن دولية في جنوب البحر الأحمر.