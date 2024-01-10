وزير الدفاع البريطاني: تصدينا لهجوم حوثي في البحر الأحمر

وقال شابس في بيان له إن المدمرة البريطانية "إتش إم إس دايموند" تدخلت بإطلاق صواريخ بحرية بعدما اتجهت طائرات من دون طيار نحو السفن التجارية في المنطقة، مضيفًا أن المملكة المتحدة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أرواح الأبرياء والاقتصاد العالمي.