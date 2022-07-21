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بعد إعلان "دراغي" استقالته.. تراجع مؤشر البورصة الإيطالية بنسبة 2.6%

بسبب أزمة انسحاب 3 أحزاب من التحالف المشكل لحكومته
بعد إعلان "دراغي" استقالته.. تراجع مؤشر البورصة الإيطالية بنسبة 2.6%
رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي
سبق
سبق

تراجع مؤشر البورصة الإيطالية، في تعاملات اليوم الخميس، بنسبة 2.6% بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، أنه يعتزم تقديم استقالته اليوم لرئيس البلاد.

وأظهرت بيانات التداول أن مؤشر البورصة الإيطالية FTSE، بحلول الساعة 11:15 بتوقيت موسكو، تراجع بنسبة 2.31% إلى 20856 نقطة.

وقبل ذلك وفق روسيا اليوم سجل المؤشر تراجعاً بنسبة 2.6% وفقاً لبيانات موقع "بلومبرغ".

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، أنه يعتزم تقديم استقالته اليوم لرئيس الجمهورية، بعد انسحاب 3 أحزاب من التحالف المشكل لحكومته.

وطلب رئيس الوزراء الإيطالي من البرلمان عقد جلسة، مؤكداً عزمه التوجه إلى رئيس الجمهورية لإبلاغه بقراره.

رئيس الوزراء الإيطالي
ماريو دراغي
مؤشر البورصة الإيطالية

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