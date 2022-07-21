بعد إعلان "دراغي" استقالته.. تراجع مؤشر البورصة الإيطالية بنسبة 2.6%

تراجع مؤشر البورصة الإيطالية، في تعاملات اليوم الخميس، بنسبة 2.6% بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، أنه يعتزم تقديم استقالته اليوم لرئيس البلاد.
وأظهرت بيانات التداول أن مؤشر البورصة الإيطالية FTSE، بحلول الساعة 11:15 بتوقيت موسكو، تراجع بنسبة 2.31% إلى 20856 نقطة.
وقبل ذلك وفق روسيا اليوم سجل المؤشر تراجعاً بنسبة 2.6% وفقاً لبيانات موقع "بلومبرغ".
وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، أنه يعتزم تقديم استقالته اليوم لرئيس الجمهورية، بعد انسحاب 3 أحزاب من التحالف المشكل لحكومته.
وطلب رئيس الوزراء الإيطالي من البرلمان عقد جلسة، مؤكداً عزمه التوجه إلى رئيس الجمهورية لإبلاغه بقراره.