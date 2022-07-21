بعد إعلان "دراغي" استقالته.. تراجع مؤشر البورصة الإيطالية بنسبة 2.6%

تراجع مؤشر البورصة الإيطالية، في تعاملات اليوم الخميس، بنسبة 2.6% بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، أنه يعتزم تقديم استقالته اليوم لرئيس البلاد.