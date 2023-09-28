حرب عصابات بالسويد تودي بحياة 3 أشخاص في يومين

ولا يعرف ما إذا كان الحادثان مرتبطين، لكن وسائل إعلام محلية قالت إن اثنتين من الهجمات الثلاث مرتبطان بطريقة أو بأخرى بنزاع العصابات الإجرامية، وهي مشكلة متنامية في السويد مع شيوع حوادث إطلاق النار والتفجيرات على المارة.