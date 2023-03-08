مجلس وزراء الخارجية العرب يدين العدوان والمجازر الإسرائيلية ضد الفلسطينيين بالأراضي المحتلة

وشدد المجلس الوزاري العربي، على أن إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، يشكل جريمة حرب إسرائيلية جديدة، مطالباً المجتمع الدولي بممارسة ضغوط وإجراءات عقابية رادعة على حكومة الاحتلال لحملها على وقف مخططات وممارسات الضم والاستيطان الاستعمارية غير القانونية التي تقضي على فرص تحقيق السلام وحل الدولتين.