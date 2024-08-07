استطلاع: غالبية الإسرائيليين يؤيدون إنهاء الحرب

أظهر استطلاعٌ إسرائيلي جديد أنّ 68% من المواطنين يؤيدون التوصل إلى صفقة فورية لتحرير الرهائن وإنهاء العدوان على غزة.
وقال نحو 59% من الناخبين، وفق صحيفة "جيروزاليم بوست": إنهم يؤيّدون إبرام إسرائيل صفقة رهائن فورية، تشمل إنهاء الحرب.
وذلك بالمقارنة مع 33% من إجمالي الناخبين الذين يعارضون مثل هذه الصفقة؛ وفقًا لاستطلاع رأي أجراه معهد "ميدغام" لاستطلاعات الرأي.
وبين ناخبي الائتلاف الحاكم، بلغت نسبة التأييد 41% لصالح التوصل إلى اتفاق، مقابل 49% ضده.
ووفق موقع "RT" يعتقد حوالي 68% من الجمهور الإسرائيلي، الذين شملهم الاستطلاع؛ أن الحكومة يجب أن تعقد صفقة لإعادة الرهائن عندما سئلوا: "ماذا يجب على حكومة إسرائيل أن تفعل الآن؟"، بالمقارنة مع 23% من السكان الذين أجابوا بأن تدمير "حماس" هو ما يجب على الحكومة أن "تفعله الآن".
وحسب استطلاعات الرأي السابقة التي نشرها المنتدى: فإن التأييد الشعبي لإعطاء الأولوية لصفقة الرهائن على حساب تدمير "حماس" بلغ 72% في يوليو، و67% في يونيو، و46% في مايو من العام 2024.