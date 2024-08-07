استطلاع: غالبية الإسرائيليين يؤيدون إنهاء الحرب

ووفق موقع "RT" يعتقد حوالي 68% من الجمهور الإسرائيلي، الذين شملهم الاستطلاع؛ أن الحكومة يجب أن تعقد صفقة لإعادة الرهائن عندما سئلوا: "ماذا يجب على حكومة إسرائيل أن تفعل الآن؟"، بالمقارنة مع 23% من السكان الذين أجابوا بأن تدمير "حماس" هو ما يجب على الحكومة أن "تفعله الآن".