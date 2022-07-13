فرنسا: انتكاسة أولى لحكومة بورن في الجمعية الوطنية

بعد فقدان معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غالبيته المطلقة داخلها في الانتخابات التشريعية، تعرّضت حكومة إليزابيث بورن لنكسة أولى في الجمعية الوطنية، بعدما فرضت المعارضة عدم إمكان إعادة اعتماد التصريح الصحي لدخول أراضي البلاد في قانون "المراقبة والأمن الصحي"، وبات يتعين على ماكرون نسج تحالفات داخل البرلمان؛ لضمان تبني مشاريعه الإصلاحية.