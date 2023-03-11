"باتيلي" يقترح وضع خريطة طريق جديدة للانتخابات في ليبيا

اقترح رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم (السبت)، وضع خريطة طريق جديدة وواضحة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، بحلول منتصف يونيو (حزيران) المقبل.
وقال "باتيلي" في مؤتمر صحفي في العاصمة طرابلس: "إن الحكومات الانتقالية، هي السبب في إطالة أمد الأزمة هناك، وإن الأجسام السياسية الموجودة حالياً في ليبيا هي سبب الأزمة"، وفقاً لـ"فرانس برس".
ودعا المجتمع الدولي للمساعدة في إجراء حوار ليبي - ليبي.
ولفت إلى أن منح الشعب الليبي فرصته لاختيار قادته عبر الانتخابات، هو السبيل الوحيد، والانتخابات ضرورة لإعادة بناء المؤسسات الشرعية التي تمثل الشعب الليبي.