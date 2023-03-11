"باتيلي" يقترح وضع خريطة طريق جديدة للانتخابات في ليبيا

وقال "باتيلي" في مؤتمر صحفي في العاصمة طرابلس: "إن الحكومات الانتقالية، هي السبب في إطالة أمد الأزمة هناك، وإن الأجسام السياسية الموجودة حالياً في ليبيا هي سبب الأزمة"، وفقاً لـ"فرانس برس".