في تصعيد خطير.. إسرائيل توصي بتزويد مستوطنيها بالأسلحة.. وأكثر من 150 من طائراتها تشارك في هجوم غزة

وقالت وسائل الإعلام إن طائرة مسيّرة انطلقت من داخل الأراضي اللبنانية، دخلت إلى المناطق الشمالية للبلاد، مشيرة إلى أن منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" تمكنت من إطلاق صاروخ اعتراضي، نجح في إسقاط هذه المسيّرة.