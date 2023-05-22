بعد اتفاق جدة.. بدء سريان هدنة الأيام السبعة بين الجيش السوداني والدعم السريع

بعد يوم شهد تواصل الغارات الجوية والانفجارات في العاصمة الخرطوم، بدأ رسميًّا ليل الاثنين سريان وقف إطلاق النار لـ7 أيام بين طرفَي النزاع في السودان، اللذين أكدا نيتهما احترامه، وفقًا لـ"العربية نت".
وتفصيلاً، بدأ سريان الهدنة رسميًّا في الساعة الـ19:45 بتوقيت غرينتش، ولكن لم يتسنَّ التأكد من مدى الالتزام بها؛ لأن وتيرة الاشتباكات عادة ما تتراجع ليلاً، وخصوصًا في الخرطوم ودارفور (غرب)، وفق "فرانس برس".
ويأتي ذلك بعد توقيع اتفاق في مدينة جدة السعودية ليل السبت/ الأحد بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان، والدعم السريع التي يرأسها محمد حمدان دقلو، نص على تنفيذ وقف لإطلاق النار لمدة 7 أيام من أجل تسهيل مرور المساعدات الإنسانية.
وهذا الأمر عزز شكوك العديد من السودانيين حول إمكانية أن تصمد هذه الهدنة، ولاسيما أن الطرفَيْن اتفقا سابقًا على ما يقرب من 12 هدنة، خُرقت كلها بعد دقائق على دخولها حيز التنفيذ.
وخلّف القتال الذي تفجّر في 15 إبريل الفائت (2023) بين الجانبَيْن خسائر فادحة في البنية التحتية؛ إذ خرج معظم المستشفيات عن الخدمة، سواء في الخرطوم أو إقليم دارفور حيث اشتد القتال أيضًا.
وأُجبر الذين لم يتمكنوا من الفرار من سكان العاصمة، البالغ عددهم 5 ملايين نسمة تقريبًا، على ملازمة منازلهم بلا ماء أو كهرباء.
وقُتل أكثر من 860 شخصًا، وأُصيب ما لا يقل عن 5287، بحسب منظمة الصحة العالمية، على الرغم من أنه يُعتقد أن العدد الحقيقي للقتلى أعلى من ذلك بكثير.