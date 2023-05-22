بعد اتفاق جدة.. بدء سريان هدنة الأيام السبعة بين الجيش السوداني والدعم السريع

وقُتل أكثر من 860 شخصًا، وأُصيب ما لا يقل عن 5287، بحسب منظمة الصحة العالمية، على الرغم من أنه يُعتقد أن العدد الحقيقي للقتلى أعلى من ذلك بكثير.