مسؤول أوكراني: مجموعة "فاغنر" كادت تسيطر على أسلحة نووية خلال التمرد

يُذكر أن القنابل النووية بحجم حقيبة الظهر هي آثار من حقبة الحرب الباردة وافقت الولايات المتحدة وروسيا على إزالتها من ترساناتهما منذ أكثر من 30 عامًا، لكن العديد من المسؤولين الأمريكيين السابقين في مجال منع الانتشار النووي أثاروا شكوكًا حول ما إذا كانت روسيا قد أوفت بوعدها بالتخلص من الأسلحة.