القضاء الإيراني يحكم بإعدام 6 رجال بتهمة "الانتماء لمجموعة إرهابية"

واختفى الإيراني السويدي حبيب الله جعب، خلال زيارة إلى تركيا في أكتوبر 2020، وظهر مجددًا معتقلًا في إيران، ويحاكم منذ 2022 بتهم "الإرهاب" ونشر "الفساد في الأرض"، وترؤسه مجموعة انفصالية.