القضاء الإيراني يحكم بإعدام 6 رجال بتهمة "الانتماء لمجموعة إرهابية"

أصدر القضاء الإيراني حكمًا بالإعدام بحق ستة رجال، بتهمة الانتماء إلى "مجموعة إرهابية"، على خلفية هجمات في جنوب غرب البلاد بين عامي 2017 و2019.
وأفادت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، اليوم الإثنين، بأن محكمة الأهواز، أصدرت حكمها على أعضاء حركة النضال، بعد إدانتهم بتنفيذ "عمليات مسلحة في محافظة خوزستان".
وتُعد إيران هي أكثر دولة تنفّذ عقوبة الإعدام بعد الصين، بحسب منظمات حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية.
واتُهمت المجموعة بقتل أربعة أشخاص بينهم شرطي وعنصران من قوات التعبئة "الباسيج" بين مارس 2017 ومارس 2019، "بناءً على أوامر قادتهم المقيمين في أوروبا، مثل: "حبيب نبغان، وحبيب الله جعب"، بحسب المصدر نفسه.
واختفى الإيراني السويدي حبيب الله جعب، خلال زيارة إلى تركيا في أكتوبر 2020، وظهر مجددًا معتقلًا في إيران، ويحاكم منذ 2022 بتهم "الإرهاب" ونشر "الفساد في الأرض"، وترؤسه مجموعة انفصالية.
كما اتهمت مجموعته بـ"التعاون مع مجموعات إرهابية أخرى" في هجوم نفذته خلال احتفال عسكري في الأهواز عاصمة خوزستان، خلف 25 قتيلاً و249 جريحًا في سبتمبر 2018