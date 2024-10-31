"خياري": "التحالف العالمي لحل الدولتين" يساهم في خلق بيئة ملائمة لحل الأزمة في فلسطين

وأضاف "خياري" خلال كلمته في اجتماع التحالف العالمي لحل الدولتين المنعقد في الرياض، أن حل الدولتين ليس هدفًا دبلوماسيًّا؛ بل هو الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تؤكد مستقبل السلم والأمن بين الجانبين، وكمجتمع دولي علينا التأكيد على الاستمرار في هذا المسار وبذل قصارى جهدنا من أجل التوصل إلى حل الدولتين.