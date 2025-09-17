البديوي: التوغل الوحشي للاحتلال في غزة يعكس العقلية العدوانية ويمثل تحديًا صارخًا للمجتمع الدولي

ندّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بأشد عبارات الإدانة والاستنكار، بعمليات التوغل والعدوان الوحشي الذي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وما رافقها من جرائم مروّعة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، تعكس العقلية العدوانية لقوات الاحتلال، وتمثل تحديًا صارخًا للمجتمع الدولي بجميع دوله ومؤسساته.
وأكد أن هذه الجرائم المتكررة تمثل سياسة ممنهجة لإبادة وتهجير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ونسف كل فرص السلام، وتعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا يمكن تبريرها أو السكوت عنها، وتعكس عقلية عدوانية قائمة على التطهير العرقي والعقاب الجماعي.
وأشار الأمين العام إلى أن صمت وتقاعس المجتمع الدولي عن القيام بمسؤولياته يشجع الاحتلال على التمادي في ممارساته الإجرامية، داعيًا إلى تحرك دولي فوري وفاعل لوقف هذه الانتهاكات وفرض المساءلة على مرتكبي هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية.