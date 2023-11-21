المركز العربي للاستعداد للكوارث: "2.2" مليون شخص في حاجة لمساعدات عاجلة في غزة

وأكد المركز أنه ما زالت قوات الاحتلال تتوغّل في عدة محاور رئيسية بمحافظتَيْ غزة وشمالها، وفصلت جنوب القطاع عن شماله؛ مما يزيد التحدّيات أمام الطواقم العاملة؛ حيث تمنع تنقل مركبات الإسعاف من الاقتراب من أماكن التوغلات، وتستهدف كل من يحاول التحرك هناك؛ ممّا أدى لوجود عدد كبير من الجثث الملقاة على الطريق، ولم يتمكّن أيٌّ من الطواقم من انتشالها، فيما يجبر المواطنون على التحرك في أوقات معينة من خلال شارع صلاح الدين؛ حيث يقوم باستهداف بعضهم بالقتل أو الإصابة أو الاعتقال، والإهانة، والمعاملة اللاإنسانية.