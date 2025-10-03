حماس توافق على بعض بنود خطة "ترامب" لغزة وتطلب مزيد من المحادثات

وجاء بيان حماس بعد ساعات من تصريحات ترامب التي منح فيها الحركة مهلة حتى مساء الأحد للموافقة على الاتفاق، ملوّحًا بشن هجوم عسكري أوسع إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، وذلك بعد نحو عامين من اندلاع الحرب إثر هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل.