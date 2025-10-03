حماس توافق على بعض بنود خطة "ترامب" لغزة وتطلب مزيد من المحادثات

في تطور جديد، أعلنت حركة حماس، الجمعة، موافقتها على بعض عناصر خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مشيرة إلى أنها تحتاج لمزيد من المشاورات بشأن نقاط أخرى.
وأوضحت الحركة أنها مستعدة للتخلي عن السلطة وتسليمها إلى هيئة فلسطينية مستقلة سياسيًا، إضافة إلى إطلاق سراح جميع الأسرى المتبقين، وفق صيغة تتضمن تبادلًا مع مئات الأسرى الفلسطينيين.
وجاء بيان حماس بعد ساعات من تصريحات ترامب التي منح فيها الحركة مهلة حتى مساء الأحد للموافقة على الاتفاق، ملوّحًا بشن هجوم عسكري أوسع إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، وذلك بعد نحو عامين من اندلاع الحرب إثر هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من الولايات المتحدة أو إسرائيل حتى الآن.