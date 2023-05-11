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مقتل شخص وإصابة آخر في إطلاق نار بمصنع مرسيدس جنوب ألمانيا

الشرطة أكدت أن هناك عملية جارية في المصنع لكنها لم تُشر إلى أي إصابات
مقتل شخص وإصابة آخر في إطلاق نار بمصنع مرسيدس جنوب ألمانيا
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سبق

نقلت صحيفة "بيلد" الخميس عن متحدث باسم الشرطة في ألمانيا قوله إن شخصاً قُتل وأصيب آخر في إطلاق نار بمصنع لمرسيدس بنز بجنوب البلاد.

وقالت "بيلد": إن شخصاً تم اعتقاله وإن موظفي الإنقاذ بالموقع في المصنع 56 بمنطقة زيندلفينجن الذي يجري فيه تجميع سيارات من طراز إس-كلاس.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الشرطة قوله: "قُتل شخص وأصيب آخر بجروح خطيرة، ما زالت الخلفية غير واضحة".

ووفق "رويترز" أكدت الشرطة على "تويتر" أن هناك عملية جارية في المصنع، لكنها لم تشر إلى أي إصابات. ولم يتسن الحصول على تعليق حتى الآن.

وأكدت مرسيدس حدوث الواقعة في المصنع، وأنها على اتصال بالسلطات دون الخوض في تفاصيل.

وقالت الشركة في بيان: "نحن على اتصال بالسلطات ونحاول توضيح الحقائق، سلامة الموظفين تأتي أولاً".

ألمانيا
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مصنع مرسيدس

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