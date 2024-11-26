تصعيد غير مسبوق.. غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف قلب بيروت وتوقع قتلى وجرحى

يأتي هذا التصعيد في وقت حسّاس قبيل اجتماع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، المقرّر مساء الثلاثاء؛ لمناقشة قرار محتمل حول وقف إطلاق النار في لبنان؛ مما يثير تساؤلات حول مستقبل الأوضاع الأمنية في المنطقة، وما إذا كانت هذه الهجمات تمهد لانفراجة دبلوماسية أو مزيد من التصعيد؛ وفق ما ذكرته "سكاي نيوز عربية".