واشنطن: الصراع بأوكرانيا تصاعد بالفعل.. ونعارض ضرب الداخل الروسي تجنباً للحرب العالمية الثالثة

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة تقف ضد الضربات الأوكرانية على الأراضي الروسية؛ منعاً لنشوب حرب عالمية ثالثة.
وقال كيربي، خلال مؤتمر صحفي، عندما سئل عن سبب معارضة الولايات المتحدة للضربات الأوكرانية على الأراضي الروسية: "لتجنب الحرب العالمية الثالثة".
وعبر عن أمله في التوصل إلى فهم مشترك بأن الصراع في أوكرانيا قد تصاعد بالفعل، وفق "سبوتنيك عربي".
وأكد كيربي أن "الولايات المتحدة ستقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تشمل ذخيرة لمنظومة الدفاع الجوي "باتريوت" وأسلحة أخرى".
وأضاف أن حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا تشمل أنظمة دفاع جوي من طراز "أفينجر" وأنظمة "ستينغر" المضادة للطائرات وذخيرة لمنظومة "هيمارس" الصاروخية.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا، والتي أعلن عنها البيت الأبيض ، تبلغ قيمتها نحو 300 مليون دولار وهي مخصصة لمساعدة أوكرانيا على مواصلة الدفاع عن أراضيها".
وأضاف البيان أن "حزمة المساعدة الأمنية تشمل مدفعية وأنظمة مضادة للدروع وذخيرة، بما في ذلك عشرات الملايين من طلقات الذخيرة للأسلحة الصغيرة".