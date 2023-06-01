واشنطن: الصراع بأوكرانيا تصاعد بالفعل.. ونعارض ضرب الداخل الروسي تجنباً للحرب العالمية الثالثة

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة تقف ضد الضربات الأوكرانية على الأراضي الروسية؛ منعاً لنشوب حرب عالمية ثالثة.