"تدهور مصداقية ترامب".. هل تكشف هجمات قطر وبولندا عن تراجع النفوذ الأميركي؟

فضربة إسرائيل في الدوحة، التي استهدفت أعضاء حماس دون التشاور مع الولايات المتحدة، أثارت غضب مسؤولي البيت الأبيض، والرئيس ترامب، الذي أكد أن القرار لم يكن له يد فيه، سارع لإخطار قطر فور علمه بالعملية، لكن هذا التصرف لم يمنع الإحراج، خصوصًا أن قطر، الحليف الاستراتيجي الذي يستضيف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، كانت تتوسط بطلب من واشنطن في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة. الضربة، التي وصفها رئيس وزراء قطر بـإرهاب الدولة، هددت بانهيار الجهود الدبلوماسية، وألقت بظلال الشك على قدرة ترامب على ضمان التزام إسرائيل بخطط السلام الأمريكية، وفقًا لشبكة "سي إن إن".