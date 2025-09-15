"العلاقات الشخصية".. لماذا يتردد "ترامب" في الضغط على "بوتين" و"نتنياهو" لإنهاء حربي أوكرانيا وغزة؟

وتكمن الأسباب الرئيسية لتردده في تقديراته الخاصة بالتوازن الدقيق، فبالنسبة لإسرائيل، يخشى ترامب أن يدفع نتنياهو إلى تصعيد في غزة، مما قد يعزل الولايات المتحدة عن حلفائها في الشرق الأوسط، أما مع روسيا، فيتردد في فرض عقوبات إضافية على موسكو، خوفاً من إغلاق أبواب التفاوض الذي يراه مفتاحاً لإنهاء الغزو الروسي، ويرى محللون في واشنطن أن هذا الرفض ينبع من اعتقاده بأن "الضغط القاسي" يؤدي إلى خسائر أكبر، مستندين إلى تجاربه السابقة في الشرق الأوسط، ومع ذلك، يؤكد هذا النهج على عدم الاستفادة من الدعم المالي الأمريكي البالغ مليارات الدولارات لإسرائيل، أو الضغوط الاقتصادية على موسكو.