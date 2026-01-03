"ترامب" يكشف تفاصيل اعتقال "مادورو": شاهدت العملية مباشرة وكان داخل حصن

في تصريحات مثيرة، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تفاصيل عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مؤكدًا أنها نُفذت بدقة متناهية وبدون سقوط أي قتيل من الجانب الأمريكي، وأنه تابع العملية لحظة بلحظة عبر بث حي.
وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "انتظرنا أربعة أيام لشن العملية حتى تتحسن الظروف الجوية"، مشيرًا إلى أن اختيار التوقيت المناسب كان حاسمًا في نجاح المهمة.
وأضاف أن القوات الأمريكية نفذت الاعتقال داخل حصن، وتمكنت من السيطرة دون أي خسائر بشرية، مشددًا على أن مادورو محتجز حاليًا على متن السفينة "أيو جيما".
وصرّح ترامب: "شاهدت العملية وكأنها برنامج تلفزيوني مباشر"، لافتًا إلى أنه بصدد اتخاذ قرار حول مستقبل القيادة الفنزويلية بعد هذه العملية.
واتهم ترامب مادورو بالمسؤولية عن مقتل 300 ألف أمريكي سنويًا بسبب المخدرات، مؤكدًا رفضه التفاوض معه في اللحظات الأخيرة، قائلاً: "حاول التفاوض، لكني رفضت".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستنخرط بقوة في قطاع النفط الفنزويلي، ضمن خطوات لتعزيز السيطرة على الموارد الحيوية هناك.
يُذكر أن هذه العملية جاءت بعد شهور من التصعيد بين واشنطن وكاراكاس، حيث عززت القوات الأمريكية وجودها العسكري في البحر الكاريبي، ونشرت حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر. فورد"، وسفنًا حربية ومقاتلات، وقاذفات بعيدة المدى، وذلك بحسب ما نقلته العربية نت.
كما نفذت القوات الأمريكية سلسلة عمليات لاستهداف قوارب يُشتبه في تهريبها للمخدرات، ما مهّد لتنفيذ هذه الخطوة المفاجئة باعتقال الرئيس الفنزويلي.