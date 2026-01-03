"ترامب" يكشف تفاصيل اعتقال "مادورو": شاهدت العملية مباشرة وكان داخل حصن

يُذكر أن هذه العملية جاءت بعد شهور من التصعيد بين واشنطن وكاراكاس، حيث عززت القوات الأمريكية وجودها العسكري في البحر الكاريبي، ونشرت حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر. فورد"، وسفنًا حربية ومقاتلات، وقاذفات بعيدة المدى، وذلك بحسب ما نقلته العربية نت.