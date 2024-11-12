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3287 قتيلاً عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ أكتوبر 2023

أصاب الآلاف وأجبر أكثر من مليون شخص على النزوح
3287 قتيلاً عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ أكتوبر 2023
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم ارتفاع الحصيلة الإجمالية للضحايا منذ بدء الغارات الإسرائيلية على لبنان، لتبلغ 3287 قتيلاً و14222 إصابة.

وأفادت في بيان اليوم، بأن غارات الجيش الإسرائيلي، أمس، أسفرت عن 44 قتيلاً و88 جريحًا.

يُذكر أن الجمهورية اللبنانية تتعرض إلى غارات إسرائيلية منذ أكتوبر 2023، لكن منذ نهاية سبتمبر الماضي، زاد الجيش الإسرائيلي من وتيرة القصف الجوي والمدفعي بشكل غير مسبوق، ووسع نطاق استهدافاته؛ لتمتد إلى العاصمة بيروت، مما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف من اللبنانيين، فضلاً عن إجبار أكثر من مليون شخص على النزوح من منازلهم.

لبنان
وزارة الصحة اللبنانية
الغارات الإسرائيلية

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