3287 قتيلاً عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ أكتوبر 2023

يُذكر أن الجمهورية اللبنانية تتعرض إلى غارات إسرائيلية منذ أكتوبر 2023، لكن منذ نهاية سبتمبر الماضي، زاد الجيش الإسرائيلي من وتيرة القصف الجوي والمدفعي بشكل غير مسبوق، ووسع نطاق استهدافاته؛ لتمتد إلى العاصمة بيروت، مما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف من اللبنانيين، فضلاً عن إجبار أكثر من مليون شخص على النزوح من منازلهم.