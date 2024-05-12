الكويت.. مرسوم أميري بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الشيخ "أحمد الصباح"

وفي التفاصيل، نص المرسوم حسب ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية على تعيين فهد يوسف سعود الصباح نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدفاع ووزيرًا للداخلية، وشريدة عبدالله سعد المعوشرجي نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، والدكتور عماد محمد عبدالعزيز العتيقي نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للنفط، وعبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطيري وزيرًا للإعلام والثقافة، والدكتور أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي وزيرًا للصحة والدكتور أنور علي عبدالله المضف وزيرًا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، والدكتور عادل محمد عبدالله العدواني وزيرًا للتربية ووزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي، وعبدالله علي عبدالله اليحيا وزيرًا للخارجية، والدكتورة نورة محمد خالد المشعان وزيرًا للأشغال العامة ووزيرًا للبلدية، والدكتور محمد إبراهيم محمد الوسمي وزيرًا للعدل ووزيرًا للأوقاف والشؤون الإسلامية وعمر سعود عبدالعزيز العمر وزيرًا للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الاتصالات، والدكتور محمود عبدالعزيز محمود بوشهري وزيرًا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الإسكان، والدكتورة أمثال هادي هايف الحويلة وزيرًا للشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة والطفولة ووزير دولة لشؤون الشباب.