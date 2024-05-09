يهودي إسرائيلي كندي ومتعاطف مع الاحتلال.. تفاصيل مقتل رجل أعمال في مصر

وتداول العديدُ من المستخدمين المصريين على منصات التواصل الاجتماعي بيانًا منسوبًا إلى مجموعة غير معروفة أطلقت على نفسها اسم "طلائع التحرير"، أعلنت مسؤوليتها عن قتل "عميل إسرائيلي يتّخذ من بعض الأعمال التجارية غطاء لممارسة نشاطه في جمع المعلومات وتجنيد ضعاف النفوس لصالح جهاز الموساد"، وذلك تضامنًا مع الفلسطينيين.