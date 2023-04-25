الرئيس الأوكراني يدين الهجوم الروسي "الهمجي" على متحف كوبيانسك

وقال "زيلينسكي" عبر "تلجرام": "حتى هذه المرحلة، أبلغنا بمقتل موظف في المتحف وإصابة عشرة أشخاص"، منتقدًا الروس الذين "يقتلون الأوكرانيين بأساليب همجية"، وفقًا لـ"فرانس برس".