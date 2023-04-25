الرئيس الأوكراني يدين الهجوم الروسي "الهمجي" على متحف كوبيانسك

أدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (الثلاثاء)، الهجوم الروسي "الهمجي" على متحف في مدينة كوبيانسك بشمال شرق أوكرانيا.
وقال "زيلينسكي" عبر "تلجرام": "حتى هذه المرحلة، أبلغنا بمقتل موظف في المتحف وإصابة عشرة أشخاص"، منتقدًا الروس الذين "يقتلون الأوكرانيين بأساليب همجية"، وفقًا لـ"فرانس برس".
واعتبر أن الهجوم "جريمة حرب" جديدة ارتكبتها روسيا.
وفي مقطع فيديو قصير نشره "زيلينسكي" على "تلجرام"، يظهر مبنى مدمر ونوافذ محطمة وحطام على الأرض.
من ناحيته، بيّن مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أندري يرماك أن الهجوم الروسي نُفّذ باستخدام صاروخ سوفياتي الصنع من طراز "إس-300".