الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا تعلّق على مزاعم "القنبلة القذرة"

وأشار الوزراء إلى أن وزير الدفاع الروسي، وبطلبٍ منه، أجرى اتصالات مع نظرائه في هذه الدول بشأن "هذه المزاعم التي تستخدمها روسيا ذريعةً للتصعيد المرفوض من قِبل هذه الدول".