بعد أن نعته بالسفاح والمجرم.. "بايدن" يواصل إهانة "بوتين" ويصفه بـ"المجنون"

وكان بايدن يتحدّث عن تغير المناخ، فقال "لدينا أشخاص مجنونون مثل بوتين وآخرين، وعلينا دائمًا أن نقلق بشأن الصراع النووي، لكن التهديد الوجودي للبشرية هو المناخ".