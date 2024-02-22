بعد أن نعته بالسفاح والمجرم.. "بايدن" يواصل إهانة "بوتين" ويصفه بـ"المجنون"

واصل الرئيسُ الأمريكي "جو بايدن" إهاناتِه المستمرّة لنظيره الروسي "فلاديمير بوتين"، ووصفه خلال حملة جمع التبرعات لإعادة انتخابه أمس الأربعاء في كاليفورنيا، بأنه "مجنون".
وألقى بايدن كلمة مقتضبة خلال المناسبة التي أقيمت في سان فرانسيسكو، وحضرها مجموعة صغيرة من الإعلاميين، ووجّه إلى بوتين أوصافًا بذيئة.
وكان بايدن يتحدّث عن تغير المناخ، فقال "لدينا أشخاص مجنونون مثل بوتين وآخرين، وعلينا دائمًا أن نقلق بشأن الصراع النووي، لكن التهديد الوجودي للبشرية هو المناخ".
ووفق "الجزيرة": يأتي استخدام بايدن هذه النعوت القوية بحقّ بوتين في أعقاب مناسبات أخرى وصفه فيها بأنه "سفاح" و"مجرم حرب"، خاصة بعد الحرب الروسية على أوكرانيا.
وأضاف بايدن: أن الولايات المتحدة ستعلن الجمعة المقبل عن حزمة عقوبات صارمة جديدة على روسيا؛ بسبب وفاة زعيم المعارضة "أليكسي نافالني" في السجن.
ولم يفوت بايدن الفرصة لمهاجمة منافسه المحتمل في الانتخابات الأمريكية المقررة في نوفمبر 2024 الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، بعد أن قارن نفسه بـ"نافالني" وشبّه الأحكام الصادرة بحقه بأنها شكل من أشكال الشيوعية.