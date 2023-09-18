"الهلال الأحمر الليبي": البحث جارٍ عن أحياء في "درنة" ولا أعداد مؤكدة للضحايا

وأضاف الحاج: "لا توجد أعداد مؤكدة لعدد الضحايا حتى الآن، ولا يزال البحث مستمرًّا عن أحياء بالمدينة؛ حيث تَمَكّن متطوعو الهلال الأحمر هذا اليوم من إنقاذ فتاتين من تحت الركام. والآن يجري تجميع البيانات من الفِرَق، وعند نهاية البحث سوف يُعلَن عن العدد الفعلي".