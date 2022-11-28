الجامعة العربية تُنَظم غدًا فعالية للتضامن مع الشعب الفلسطيني

وأوضح الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي، في تصريح له اليوم، أنه سيتم خلال الفعالية التأكيد على دعم الشعب الفلسطيني في نضاله العادل والمشروع من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتقرير المصير وتجسيد دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.