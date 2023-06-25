سري للغاية.. ما النظام الذي استخدمته البحرية الأمريكية في رصد انفجار الغواصة تيتان؟

وذكر المحلل التقني لدى مؤسسة "راند" برايان تانيهيل، أن "سوسوس" ما زال مستخدماً حتى اليوم، وعلى الأرجح التقط أصوات انفجار غواصة "تايتان"، لكن ربما استخدمت أنظمة أخرى أيضاً في البحث، وقد يمر وقت طويل قبل أن تبوح الحكومة بأسرارها في هذا الموضوع، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.