وزير إسرائيلي فاشي.. فلسطين ترد على تصريحات "ضرب غزة بقنبلة نووية"

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي، اليوم الأحد، هذه التصريحات إعلاناً صريحاً وإقراراً واضحاً بما تقوم به دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني على امتداد الجغرافيا الفلسطينية وتحديداً المذابح التي ترتكب يومياً ضدّ المدنيين في قطاع غزة، وانعكاساً واضحاً لحملات التحريض التي ينادي بها أركان الحكم في إسرائيل لتدمير قطاع غزة وتهجير سكانها، وصفعة قوية لجميع الدول التي تناشد إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي، ومبادئ حقوق الإنسان وحماية المدنيين.