وزير إسرائيلي فاشي.. فلسطين ترد على تصريحات "ضرب غزة بقنبلة نووية"

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، التصريحات العنصرية الهمجية التي أدلى بها وزير التراث الفاشي إلياهو؛ أحد شركاء نتنياهو؛ في الائتلاف الحاكم، بشأن ضرب قطاع غزة بقنبلة نووية وابادتها.
ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي، اليوم الأحد، هذه التصريحات إعلاناً صريحاً وإقراراً واضحاً بما تقوم به دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني على امتداد الجغرافيا الفلسطينية وتحديداً المذابح التي ترتكب يومياً ضدّ المدنيين في قطاع غزة، وانعكاساً واضحاً لحملات التحريض التي ينادي بها أركان الحكم في إسرائيل لتدمير قطاع غزة وتهجير سكانها، وصفعة قوية لجميع الدول التي تناشد إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي، ومبادئ حقوق الإنسان وحماية المدنيين.
وأكّدت أن دعوات الوزير الفاشي "إلياهو"، امتدادٌ للمواقف والسياسة الإسرائيلية التي تنكر وجود الفلسطيني على أرضه، وترفض الاعتراف بحقوقه، وتتهرّب من دفع استحقاقات السلام والالتزام بقرارات الشرعية الدولية.
وأكّدت الخارجية الفلسطينية، أن هذه التصريحات تترجم حرب الإبادة التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة منذ 30 يوماً.
وفي محاولة بائسة للتغطية على التصريح الرسمي وتحسين الصورة المفضوحة لجرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قرّر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأحد، تعليق مشاركة وزير التراث عميحاي إلياهو، في جلسات الحكومة "حتى إشعار آخر"،
وذكر مراسل قناة "الحرة"، أن نتنياهو الذي اعتبر تصريحات وزير التراث "منفصلة عن الواقع"، علّق مشاركة الوزير في حكومة الطوارئ الحربية.