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"بلينكن": نؤمن بخيار حل الدولتين وتوفير الفرص المتساوية

على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع في طوكيو
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن مجموعة السبع أكدت حق إسرائيل فيما أسماه "الدفاع عن نفسها".

وقال بلينكن، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع في طوكيو: أكدنا ضرورة منع العنف المتصاعد في الضفة الغربية.

وأضاف: يجب حماية أرواح المدنيين في غزة وتقليل معاناتهم، ونرفض التهجير القسري للفلسطينيين من غزة الآن أو بعد الحرب.

وأردف "بلينكن": نعمل على الوصول إلى سلام مستدام وسماع صوت الفلسطينيين وتلبية مطالبهم.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: نؤمن بخيار حل الدولتين وتوفير الفرص المتساوية للإسرائيليين والفلسطينيين.

طوكيو
وزير الخارجية الأمريكي
أنتوني بلينكن
اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع

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