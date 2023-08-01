برنامج الغذاء العالمي: 1.4 مليون طالب يمني سيحرمون من التغذية المدرسية

وقال البرنامج في تقرير حديث، إنه "عند إعادة فتح المدارس في الخريف، يتوقع أن يكون قادراً على مساعدة ما يقرب من 1.8 مليون طالب فقط بوجبات التغذية المدرسية خلال الموسم الدراسي الجديد، بسبب النقص الحاد في التمويل".