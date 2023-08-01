برنامج الغذاء العالمي: 1.4 مليون طالب يمني سيحرمون من التغذية المدرسية

كشف برنامج الغذاء العالمي (WFP)، أنه لن يكون قادراً على مساعدة سوى نحو نصف عدد الطلاب المشمولين بالتغذية المدرسية في اليمن خلال الموسم الدراسي الجديد، بسبب النقص الحاد في التمويل.
وقال البرنامج في تقرير حديث، إنه "عند إعادة فتح المدارس في الخريف، يتوقع أن يكون قادراً على مساعدة ما يقرب من 1.8 مليون طالب فقط بوجبات التغذية المدرسية خلال الموسم الدراسي الجديد، بسبب النقص الحاد في التمويل".
وأضاف أن هذا العدد يمثل ما نسبته نحو 56.3% فقط من إجمالي الطلاب المخطط لمساعدتهم، البالغ 3.2 مليون طالب، الأمر الذي سيحرم 1.4 مليون طالب من مساعدات التغذية المدرسية الضرورية.
ويعاني برنامج الغذاء العالمي من فجوة حادة في التمويل، أجبرته على تخفيض وتعليق عدد من برامجه وأنشطته الإنسانية في اليمن خلال العام الجاري 2023، حيث لم يتم تمويل خطته للأشهر الستة المقبلة (أغسطس 2023 – يناير 2024)، سوى بنسبة 28% فقط، من إجمالي المبلغ المطلوب والمقدّر بـ1.05 مليار دولار أمريكي.