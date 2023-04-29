"متى ينتهي الجحيم؟".. طائرات ومضادّات تنتهك هدنة السودان.. دارفور أرض الخوف!

وتكتسب دارفور أهمية استراتيجية لطرفَي الصراع المتحاربَين في السودان: قائد الجيش، وقائد قوات الدعم السريع؛ حيث بنى الرجلان حياتهما المهنية في دارفور، وبينما يحاول الجيش الآن طرد مقاتلي قوات الدعم السريع من مواقعهم في الخرطوم، فإن الأخيرة يمكن أن تعود إلى جذورها في دارفور، في محاولة لإعادة ترتيب صفوفها والحصول على مزيد من التعزيزات.