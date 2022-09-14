وزير الخارجية الإماراتي يصل إسرائيل في زيارة رسمية

وصل وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، اليوم "الأربعاء"، إلى تل أبيب في زيارة رسمية لإسرائيل، على رأس وفد رسمي واقتصادي رفيع المستوى.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الزيارة التي تستمر لعدة أيام تأتي تزامنًا مع الاحتفال بمرور عامين على إبرام "اتفاقات أبراهام" للسلام بين الإمارات وإسرائيل.
وأضافت أن الشيخ عبدالله بن زايد سيبحث خلال لقائه مع كبار المسؤولين الإسرائيليين عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون والشراكة الإماراتية الإسرائيلية.