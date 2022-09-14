وزير الخارجية الإماراتي يصل إسرائيل في زيارة رسمية

وأضافت أن الشيخ عبدالله بن زايد سيبحث خلال لقائه مع كبار المسؤولين الإسرائيليين عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون والشراكة الإماراتية الإسرائيلية.